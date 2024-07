Assessore e presidente del Consiglio di Pettineo rinunciano all’indennità fino a dicembre 2024: “Saranno utilizzate per iniziative rivolte ai cittadini”

Rosario Di Marco e Gianfranco Gentile, rispettivamente

assessore e presidente del Consiglio presso il Comune di Pettineo, in

provincia di Palermo, hanno formalizzato, con una nota indirizzata al

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dott. Rosario Barberi

Frandanisa e al sindaco di Pettineo Domenico Ruffino, la rinuncia

all’indennità di carica a loro spettante per i restanti mesi del 2024.

Le somme derivanti dalla rinuncia dell’assessore Di Marco saranno

utilizzate, su sua indicazione, per l’acquisto di un defibrillatore da

destinare alla scuola secondaria di primo grado “Luigi Pirandello” a

Pettineo e attualmente sprovvista, mentre quelle derivanti dal risparmio

dell’indennità di carica non percepita dal presidente del Consiglio,

Gentile, saranno destinate all’economia dell’ente.

“Siamo convinti – dichiarano Di Marco e Gentile, entrambi appartenenti

alla Democrazia Cristiana – che in un delicato momento storico come

quello attuale in cui è in atto una crisi economica che sta investendo

tutti gli strati sociali del Paese, sia necessario adoperarsi, ognuno

per le proprie competenze, al fine di realizzare iniziative concrete

rivolte al bene comune”.

Un’iniziativa analoga era stata già fatta in passato da entrambi.

Infatti, quando Di Marco e Gentile sedevano tra i banchi

dell’opposizione, avevano anche rinunciato ai gettoni di presenza a loro

spettanti.