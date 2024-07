Apple Maps arriva sul web: guida alle nuove funzionalità

(Adnkronos) – Apple Mappe è disponibile sul web. Grazie a una versione beta lanciata mercoledì pomeriggio, ora è possibile ottenere indicazioni stradali e pedonali, nonché visualizzare valutazioni e recensioni, direttamente dalla versione web di Apple Mappe su browser desktop o mobile, al momento solo in inglese. La maggior parte delle funzionalità presenti nella versione iOS dell'app sono disponibili anche sul web, tra cui la visualizzazione delle guide, la possibilità di ordinare cibo direttamente da Mappe, esplorare città e ottenere informazioni dettagliate sulle attività commerciali. Apple ha annunciato che nei prossimi mesi verranno introdotte ulteriori funzionalità, come "Guardati intorno". Per il momento, la versione web di Apple Mappe è disponibile solo in inglese ed è compatibile con Safari e Chrome su Mac e iPad, oltre a Chrome ed Edge su PC Windows. Apple prevede di estendere il supporto ad altre lingue, browser e piattaforme in futuro. Inoltre, tutti gli sviluppatori che utilizzano lo strumento MapKit JS possono collegarsi a Maps sul web. Dal lancio di Apple Mappe su iPhone nel 2012, Apple ha progressivamente aggiunto nuove funzionalità al servizio, tra cui mappe cittadine dettagliate, itinerari con più tappe, indicazioni per ciclisti, percorsi per veicoli elettrici e navigazione offline. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)