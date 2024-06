Ucraina, Usa invieranno nuovo sistema missilistico Patriot a Kiev

(Adnkronos) – Il Presidente americano Joe Biden ha approvato il dispiegamento di un altro sistema missilistico Patriot in Ucraina. A dichiararlo sono stati alti funzionari dell'amministrazione e dell'esercito, citati dal New York Times. La decisione di Biden è arrivata la scorsa settimana dopo una serie di incontri ad alto livello e un dibattito interno su come rispondere alle pressanti richieste dell'Ucraina per un rafforzamento delle difese aeree. Il nuovo sistema Patriot – il secondo che gli Stati Uniti inviano in Ucraina – arriverà dalla Polonia. Il sistema potrebbe essere schierato in prima linea in Ucraina nei prossimi giorni, hanno detto i funzionari statunitensi, una volta verificate le necessità di manutenzione o modifiche di cui necessita. "Abbiamo bisogno di almeno sette sistemi Patriot per poter proteggere le nostre città e i nostri centri urbani dagli attacchi aerei e perché la nostra gente possa continuare a vivere normalmente", ha detto ieri il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, nel suo intervento alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina. "Ogni giorno piovono bombe sulle teste del popolo ucraino. Assisteremo alla distruzione ad opera di missili e droni finché non saremo in grado di privare la Russia della capacità di terrorizzare", ha proseguito il presidente ucraino, secondo cui la Russia "non ha un interesse genuino a sedersi ad un tavolo e negoziare la pace, ma non le permetteremo di distruggere la vita delle persone con i suoi missili". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)