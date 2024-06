Taormina Film Festival: in anteprima italiana “Twisters” di Lee Isaac Chung

L’attesissimo TWISTERS di Lee Isaac Chung, viaggio sfrenato ed emozionante, sarà presentato in anteprima Italiana al Teatro Antico di Taormina nell’ambito della 70ma edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 12 al 19 luglio.

L’epico disaster movie arriverà nelle sale italiane il 17 luglio Distribuito da Warner Bros. Pictures, e sarà disponibile nei cinema del Nord America distribuito da Universal Pictures. TWISTERS dispiegherà tutta la sua forza visiva e la sua potenza adrenalinica sul grande schermo del Teatro Antico, da sempre al centro del Festival, con il suo suggestivo fascino antico.

“Sono grato alla Warner Bros. per questo straordinario regalo, che conferma uno dei nostri orientamenti di programmazione: scommettere sulle diversità stilistiche. – afferma Marco Müller, direttore artistico del Taormina Film Festival– Con TWISTERS, Lee Isaac Chung, dopo il suo film Minari, vincitore di un Premio Oscar®, consegna al pubblico uno spettacolare evento cinematografico che parla a un pubblico più ampio.”

TWISTERS è una nuova, travolgente versione del blockbuster del 1996 ambientato nei giorni nostri. Protagonisti la candidata ai Golden Globe, Daisy Edgar-Jones (La ragazza della palude, Normal People) nei panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani, e Glen Powell (Tutti tranne te, Top Gun: Maverick) che interpreta Tyler Owens, un’affascinante quanto spericolata superstar dei social media. Due forze opposte che si uniscono per cercare di prevedere, e possibilmente domare, l’immensa potenza dei tornado.

Nel cast anche il candidato ai Golden Globe Anthony Ramos (Sognando a New York – In The Heights), Brandon Perea (Nope),lacandidata ai Golden Globe Maura Tierney (Beautiful Boy), e Sasha Lane (American Honey), insieme a David Corenswet (il prossimo Superman), Daryl McCormack (Peaky Blinders), Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina) e Nik Dodani (Atypical).

Universal Pictures, Warner Bros. Pictures e Amblin Entertainment presentano TWISTERS, prodotto dal candidato all’Oscar® Frank Marshall (le saghe di Jurassic Park e Indiana Jones) e da Patrick Crowley (le saghe di Jurassic Park e Bourne). Scritto da Mark L. Smith, sceneggiatore del film candidato all’Oscar® The Revenant, da un soggetto di Joseph Kosinski, basato sui personaggi creati da Michael Crichton & Anne-Marie Martin , TWISTERS sarà nei cinema italiani a partire dal 17 luglio, distribuito da Warner Bros. Pictures.