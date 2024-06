Ragazzi dispersi nel fiume Natisone, riprese le ricerche in Friuli

(Adnkronos) – Sono riprese le ricerche dei tre ragazzi dispersi da ieri a causa del maltempo nel fiume Natisone in piena, a Premariacco, in provincia di Udine. ''Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell'alba stanno setacciato la forra di Premariacco in direzione Paderno'', comunica in un post il sindaco Premariacco Michele De Sabata, postando la foto dei mezzi dei Vigili del Fuoco. ''Durante la notte hanno sospeso in un punto le ricerche in attesa di potersi calare o risalire dal fiume. Sono ore decisive''. I tre ragazzi sono dispersi dalle 13.30 di ieri. Bloccati su uno scoglio, i tre sono stati trascinati dall’onda di piena all’arrivo sul posto delle prime squadre di soccorritori che li stavano per raggiungere. Alle ricerche hanno partecipato anche l’elicottero del servizio sanitario regionale e i tecnici della stazione di Udine del Soccorso Alpino. Intorno alle 15.30 di ieri due operatori sono stati imbarcati sull'elicottero della Protezione civile per sopralluoghi lungo il fiume dall'alto, mentre alle 16.30 è stata richiesta la disponibilità di altri due tecnici per eventuale imbarco sul secondo elicottero dell'elisoccorso regionale in caso di operazioni di recupero con il verricello. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)