(Adnkronos) –

Una donna di 39 anni è stata trovata morta in un campo nomadi a Buggiano in provincia di Pistoia. La morte al momento appare dai contorni poco chiari e non si esclude che si possa trattare di un femminicidio. Sulla dinamica e sulla causa della decesso indagano i carabinieri. Sono in corso le ricerche del marito, che a quanto risulta non sarebbe presente nel campo nomadi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)