Colpi di mazza contro il ristorante Tritalo che si trova in via Wagner e in via Principe di Belmonte a Palermo. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte. Hanno portato via soldi, bottiglie e generi alimentari. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio e quelli della zona.