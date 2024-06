Un uomo è morto alla Cala, a Palermo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava camminando in bicicletta sul lungomare della Cala quando, per cause da accertare, è caduto in mare.

L’uomo è stato recuperato da alcune persone presenti e contestualmente è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco che ha iniziato le prime manovre di rianimazione in attesa del personale del 118. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e personale della capitaneria di porto. (Adnkronos)