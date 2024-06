Gela. Casa Grazia tra i partner del master “Design strategico e direzione creativa dalla Ford al fard” dell’accademia Abadir di Catania

“Creare cultura attraverso la formazione”, è uno degli asset fondamentali per l’azienda Casa Grazia, nella piana di Gela, aperta alla collaborazione con il mondo accademico, le scuole, cercando di fare un match fra i bisogni del mondo del lavoro e le esigenze dei giovani. E’ il leit motiv della vision imprenditoriale di Maria Grazia Di Francesco Brunetti che insieme al marito Gino, ai figli Emilio, Miryam e alla nuora Martina, coniugano impresa e etica socio-culturale.

“Collaborare con le agenzie culturali del territorio – spiega Maria Grazia Di Francesco Brunetti – è per noi motivo di grande soddisfazione perchè solo lavorando in sinergia possiamo costruire il futuro dei giovani, incentivandoli a rimanere nella propria terra. La formazione professionale è un bisogno sempre più urgente per la nostra società per superare il gap tra offerta e domanda qualificata che ci permette di essere non solo competivi sui mercati, ma anche di promuovere la ricchezza della nostra terra, sia in termini di prodotto che di risorse umane”.

Per Casa Grazia, azienda di bio produzioni di vino e di olio, le cui radici affondano in un terroir speciale, la Riserva Naturale Orientata del Lago Biviere, il più grande lago salato costiero della Sicilia, aprire le porte alla formazione è un atto di straordinaria quotidianità.

Lo scorso 30 maggio ad esempio Casa Grazia ed il suo staff hanno accolto in cantina 15 studenti dell’Università di Palermo.- Distaccamento di Trapani – del corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia insieme ai docenti, Mariagabriella Barbagallo, Antonino Pisciotta, docenti di viticoltura e Nicola Francesca, docente di microbiologia. Una full immersion nella realtà enoica di Casa Grazia seguiti dall’enologo Alfonso Sciortino che ha illustrato, dalle vigne ai silos alla barricaia, i diversi step del ciclo produttivo. La degustazione di alcune etichette accompagnate da quelle di olio Involio di Casa Grazia, ha fatto sì che gli studenti potessero vivere un’esperienza a 360 gradi che, dalle vigne alla bottiglia, “raccontasse” il lavoro dell’azienda.

La sinergia tra Casa Grazia e il mondo accademico è un rapporto consolidato che si sviluppa in ambiti diversi tra cui anche quello con il mondo del design, dell’architettura e della comunicazione. Casa Grazia infatti è tra i partner del Master in “Design Strategico e Direzione Creativa per le Imprese– dalla Ford al Fard” dell’Accademia Abadir di Catania che, grazie al suo approccio interdisciplinare e innovativo, permette a chi è in Sicilia (e non solo) di formarsi rimanendo nella propria terra e di far tornare chi aveva scelto di andare via da qui, riunendo nella città etnea il gotha del design nazionale ed internazionale. Ancor prima la cantina ha ospitato gli studenti del Master in Design Management dell’Università Bicocca di Milano.

“La formazione per noi, non soltanto è il plusvalore della nostra azienda – dice convinta Maria Grazia Di Francesco Brunetti – ma è anche il diktat morale che abbiamo raccolto dai Salesiani, impegnati per decenni in attività di formazione all’interno del complesso di valore storico-culturale risalente alla fine dell’800, in cui abbiamo realizzato nel 2022 la nostra cantina. Perchè possiamo aiutare i giovani, come diceva Don Bosco, a lasciare una propria impronta nel mondo attraverso il lavoro”.