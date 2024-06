Enna. Al via GeoFoodFest: due giorni di incontri, show-cooking, visite alle aziende e alla città

Prende il via domani, sabato 22 giugno, nella Galleria Civica di Enna, il GeoFoodFest organizzato dal Consorzio Esporti, creato nell’ambito di Kore Siciliae, un progetto di sviluppo sostenibile per la valorizzazione dell’area del Rocca di Cerere Geopark, delle sue eccellenze e delle sue vocazioni attrattive, dei suoi prodotti agroalimentari e del loro valore salutistico e nutraceutico.

“La Rete mondiale dei Geopark Unesco – afferma Marcello Troìa, Direttore del G.A.L. Rocca di Cerere che del Geopark omonimo è Ente gestore – ha sviluppato il marchio Geofood per evidenziare, anche attraverso la narrazione, il legame tra l’origine geologica dei territori e le radici culturali, naturali e immateriali degli stessi, legame che diventa edibile quando si trasforma in prodotto agroalimentare”.

Il programma di GeoFoodFest parte alla Galleria Civica in piazza Scelfo nel pomeriggio di sabato 22 alle 17:30 con la presentazione dei produttori GeoFood del Consorzio Esporti: farine, legumi, olio, frutta, formaggi, confetture, le “storie” dei prodotti e delle esperienze dirette offerte ai visitatori e ai viaggiatori: coinvolgenti, autentiche, rispettose dell’ambiente e idonee a far crescere la consapevolezza dei cittadini sul proprio patrimonio economico, storico, ambientale e culturale.

“Il Consorzio Esporti – afferma l’Amministratore Delegato Stefano Rizzo – riunisce 50 piccole imprese e operatori che, creando il proprio paniere alimentare con la “filosofia” GeoFood, testimoniano il contributo delle comunità locali alla vita del Geopark, in linea con le direttive dell’Unesco che proprio nelle prossime settimane visiterà le nostre realtà”.

Alle 19:00, sempre alla Galleria Civica, tre ospiti “stranieri” che hanno conosciuto e attraversato il territorio del Geopark da punti di vista diversi tra loro restituiscono al pubblico le emozioni che hanno provato, stimolati da Livio Beshir, conduttore in RAI della trasmissione Linea Verde, in un Talk show dal titolo Kore Siciliae. Autentiche passioni. Partecipano l’antropologo alimentare Sergio Grasso, uno dei consulenti partner con l’Associazione La palma e l’ulivo di Kore Siciliae; Emiliano Negrini, fotogiornalista e Direttore creativo del Microfestival Riscopriamo le nostre terre perdute che lo scorso anno ha avuto luogo proprio in questo territorio; Nadia Christina Tappen, Chef e Sommelière dell’Olio d’Oliva professionista, responsabile Gastronomica di importanti società nel campo della ospitalità di target alto, etologa esperta di cucina mediterranea.

Conclusione alle 20:00: Show-cooking con gli chef ennesi della Federazione Italiana Cuochi che si misureranno con la preparazione della frascatula.

Nel pomeriggio di domenica 23 alle 17:30 sempre alla Galleria Civica Show-cooking con gli chef del Consorzio Esporti e i loro piatti preparati esclusivamente con i prodotti GeoFood a marchio Kore Siciliae, che saranno poi inseriti nei menù dei rispettivi ristoranti.

Alle 18:30 Nadia Christina Tappen, con uno Show-cooking dedicato, mostrerà al pubblico tutto il fascino che i prodotti Kore Siciliae hanno esercitato su di lei nelle numerose visite alle aziende.

Alle 19:30 Preview Pizza Enna Fest, che si svolgerà nel prossimo mese di settembre, con i pizzaioli della C.N.A. che prepareranno anch’essi con i prodotti del territorio.

Nel corso delle mattinate di sabato e domenica le aziende del Consorzio Esporti e l’Associazione delle Guide Turistiche coinvolgono il pubblico per visite speciali alle aziende e nella Città.

“Intervento cofinanziato dal “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali” “Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022” “Piano di Azione Locale Rocca di Cerere” AZIONE PAL: 1.1.3 Operazione 16.3″