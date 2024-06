Berlusconi, un anno fa la morte: il ricordo dei figli, le parole di Meloni e Tajani

(Adnkronos) – ''Dolcissimo papà il tuo amore vivrà per sempre dentro di noi''. Così i figli di Silvio Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi lo ricordano a un anno dalla scomparsa – avvenuta il 12 giugno 2023 – facendo pubblicare sui principali quotidiani italiani questa frase sopra una foto a pagina intera del fondatore di Mediaset e Forza Italia. "Nel primo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, desidero ricordare un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia politica italiana. Abbiamo condiviso molte battaglie e momenti decisivi per la nostra Nazione. Anche nel suo ricordo, continueremo a dare il massimo per ridare visione e grandezza all’Italia. Ciao Silvio". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Berlusconi star dei social, 54 milioni di interazioni a un anno dalla morte

"E' stato un grande leader che ha fondato il bipolarismo in Italia, che ha creato la coalizione di centrodestra alternativa alla sinistra ma con un posizionamento in un contesto europeista e atlantista, cioè con un rapporto privilegiato di politica internazionale con gli Stati Uniti, guardando all'Africa, al Medio Oriente, una grande forza popolare", il commento del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Rtl 102.5. "Anche il governo attuale è figlio della sua intuizione. Ha concluso la carriera politica e di vita portando ancora una volta Forza Italia al governo e – ha aggiunto – oggi grazie alle sue idee Forza Italia con il mondo popolare è la terza forza politica del Paese. Significa che la sua eredità è un'eredità feconda". "Berlusconi è la radici del nostro movimento politico. Le sue idee sono idee che sono ancora vive, il suo progetto è un progetto che oggi è di una straordinaria attualità – ha proseguito Tajani – questo ci permette di continuare a essere protagonisti della politica". "Stiamo lavorando per far sì che le sue idee continuino a essere feconde – ha rimarcato – è un partito che guarda al futuro". Berlusconi "non è stato il Re Sole della politica degli anni 2000, dopo di me nulla ma….Così nel momento della sua morte tutti si sono rimboccati le maniche forti di 30 anni di suoi insegnamenti guardando al futuro. E abbiamo avuto risultati straordinari diventando la terza forza politica del Paese grazie ad accordi fatti, è stato il più bel regalo che gli potevamo fare", ha poi detto Tajani a Mattino 5. Un anno fa era inimmaginabile che Lei potesse fare il 10 per cento? "Io ho seguito gli insegnamenti di Berlusconi e un percorso politico per rafforzare l'anima del popolarismo europeo in Italia. Berlusconi si battè molto per farci entrare nel Ppe, ci teneva tantissimo a farne parte citando sempre De Gasperi e don Sturzo, la cultura cristiana e liberale fonte di sua ispirazione continua". "Un anno fa ci lasciava un imprenditore geniale, un innovatore rivoluzionario in molteplici campi, uno statista di quelli in grado di definire un’epoca, innamorato dell’Italia e della Libertà". Inizia così il lungo post pubblicato sui social da Matteo Salvini, leader della Lega, vice premier e ministro, il ricordo del leader azzurro. Con il post, anche un video dedicato al Cav. "A lui – scrive – ho dedicato il mio libro perché negli anni, al di là della nostra alleanza politica, mi fece l’onore della sua amicizia, e per me divenne davvero un Amico, con la “A” maiuscola, a cui mi legava un affetto tenerissimo. Ricordo il nostro ultimo incontro e le nostre ultime telefonate, ricordo l’energia e lo sguardo sempre rivolto al futuro, ai suoi figli e nipoti, ai giovani, persino ai nuovi strumenti di intelligenza artificiale, da cui era stupito e affascinato e di cui, da sempre lucido precursore, comprendeva già l’impatto dirompente", le parole di Salvini. "Nel tuo ricordo, Silvio, mi commuovo ancora e sii certo: ti vorremo sempre bene e non ti dimenticheremo mai. 'Nella vita, anche se magari qualcuno ne sorriderà, ponetevi sempre dei traguardi ambiziosi ed elevati. Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince!'", cita Salvini, che conclude: "Silvio Berlusconi, un grande italiano". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)