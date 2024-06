Automobilismo: 1000 Miglia, gli equipaggi in rotta verso Genova

(Adnkronos) – Il convoglio dell’edizione 2024 della 1000 Miglia, preceduto dalle Ferrari del Tribute 1000 Miglia e dalla 1000 Miglia Green, è ripartito da Torino in direzione Sud sotto un cielo coperto, ma non minaccioso, che ben presto ha lasciato spazio a un po’ di sole. Dopo aver scaldato i motori per un’ottantina di chilometri sulle colline delle langhe piemontesi, i cronometri sono scattati a Momburazzo per un blocco di 10 prove concatenate. La classifica aggiornata dopo le prove vede ancora Vesco e Salvinelli al primo posto seguiti da Fontanella e Covelli. Terzi Tonconogy-Ruffini. Effettuato il Controllo Orario di riordino nei pressi dell’ex Caserma Militare Battisti di Acqui Terme, gli equipaggi sono stati accolti all’interno del centro cittadino per un timbro nella piazza de La Bollente, rinomata fontana di acqua salso-bromo-iodica, nota per le sue proprietà curative. Dopo la Prova di Media di Ponzone e le Prove Cronometrate di Urbe Vara, le vetture si affacceranno sul panorama del Passo Faiallo. Su questo valico dell’Appennino Ligure, la cui vicinanza dello spartiacque al mare ne fa una zona soggetta a singolari fenomeni metereologici, sono previsti un altro timbro e una Prova di Media. Una volta conclusi i tornanti montani, gli equipaggi raggiungeranno la costa, affiancando il mar Ligure sino all’arrivo al Porto Antico di Genova, dove avrà luogo il pranzo in gara della seconda giornata di gara. Il capoluogo ligure accoglierà i concorrenti negli ex magazzini del cotone che si affacciano sul golfo, con un incredibile scorcio sulla città dal Belvedere dei Dogi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)