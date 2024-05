Velocità montagna, il nisseno Alberto Chinnici quarto alla Luzzi – Sambucina

Alberto Chinnici, ha portato al termine la Luzzi –Sambucina, gara valida come terzo round del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud in quarta posizione, salendo sul terzo gradino del podio della Classe 2000. Un problema ad un manicotto dell’acqua ha inciso sul suo risultato , che poteva essere in termini cronometrici migliore, in quanto, la perdita del liquido su una ruota,ha procurato al driver nisseno alcune difficoltà nella guida della grintosa Osella 2000.



“ E’ stato un weekend particolare nel quale ho riscontrato alcune conferme – ha dichiarato Chinnici, facendo un consuntivo della su partecipazione alla gara calabrese – sarebbe servito tanto fare la seconda prova che è stata annullata per la pioggia, ma mi sono presentato al via di Gara 1 ugualmente con la consapevolezza di essere competitivo perché avevo molto margine. Già a metà salita, però, la macchina mi è partita mettendosi di traverso, fortunatamente sono riuscito a riprenderla e proseguire fino all’arrivo, pur perdendo parecchio tempo. Il crono mi ha soddisfatto, ma c’è un po’ di rammarico per non essere stati a lottare con i primi, per via della fuoriuscita del liquido da un manicotto che bagnando una ruota rendeva la macchina meno controllabile. In Gara 2 la noia si è ripetuta e ho dovuto guidare con molta cautela per evitare di correre rischi eccessivi. Il bilancio è comunque molto positivo, abbiamo fatto chilometri ed esperienza, possiamo dire di avere un buon ritmo, aspettiamo con trepidazione i prossimi confronti per dimostrarlo