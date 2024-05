(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei colpisce Pozzuoli e Bacoli. Paura nelle case, i cittadini si riversano in strada. In un supermercato di Pozzuoli, gli effetti del sisma: "Guardate che disastro… Lo abbiamo sentito tutti quanti, ci siamo resi conto che ce ne dobbiamo andare?", dice una persona in un video diffuso su X. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)