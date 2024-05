Superbonus, governo pone la fiducia alla Camera

(Adnkronos) – Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto la questione di fiducia alla Camera sul dl Superbonus. Le dichiarazioni di voto saranno dalle 16 e 15 e l'inizio chiama per la fiducia dalle 17 e 45 come ha deciso la capigruppo di Montecitorio. Il voto finale ci sarà giovedì con dichiarazioni di voto a partire dalle 9 e 30. Opposizione sul piede di guerra per la fiducia. Lo fanno, dice Emiliano Fenu dei 5 Stelle in aula a Montecitorio, "perché non emergano problemi in aula nella maggioranza e il ministro Tajani non venga smentito su quanto detto finora sul Superbonus. Non si usa la fiducia per silenziare l'opposizione ma la stessa maggioranza". "Questa volta non c'è nessuna motivazione ascrivibile al comportamento dell'opposizione per la richiesta della fiducia: ci sono 28 emendamenti" aggiunge Federico Fornaro del Pd. L'unica ragione è la frattura nella maggioranza, Questi sono problemi che andrebbero risolti altrove, in vertici di maggioranza, e non scaricati sulle istituzioni". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)