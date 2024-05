Sicilia, spaccio ‘domestico’: in casa nasconde un centinaio di dosi di hashish, arrestata

La Guardia di finanza di Trapani ha arrestato una donna incensurata di 44 anni trovata in possesso di circa 200 grammi di hashish. L’abitazione della donna è stata notata in quanto interessata da un notevole via vai di persone, soprattutto nelle ore serali.

L’atteggiamento circospetto degli avventori, che sostavano nella stradina antistante l’abitazione ha insospettito i finanzieri appostati per osservarne il comportamento.

Nel corso della perquisizione avvenuta nella mattinata del 10 maggio, i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish, circa un centinaio di dosi da 1 grammo ciascuno della stessa sostanza e tutto il kit necessario per lo spaccio, ovvero un coltellino a serra manico per il taglio, delle bustine per il confezionamento, dei bilancini di precisione per il dosaggio.