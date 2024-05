Sfruttamento prostituzione di ragazze minorenni, 10 arresti

Nelle città di Bari, Roma, Trani e Lecce, gli agenti della Squadra Mobile della questura di Bari hanno eseguito un provvedimento cautelare, emesso dal gip presso il Tribunale di Bari nei confronti di dieci persone, quattro donne e sei uomini, indagati per aver indotto, favorito, sfruttato, gestito ed organizzato la prostituzione di tre ragazze minori d’età, traendo guadagno dalle prestazioni sessuali offerte, a pagamento, ad una pluralità di clienti.

Quattro donne, rispettivamente di anni 35, 21, 25 e 24, un 29enne e un 25enne barese sono stati arrestati e condotti in carcere Per due clienti, di 47 e 42 anni, che consapevoli della minore d’età delle ragazze non hanno esitato a consumare rapporti sessuali con loro, in cambio di danaro, sono scattati gli arresti domiciliari.

Per un terzo cliente, di anni 55, l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Medesima misura cautelare è stata disposta nei confronti di un 45enne barese, gestore di una struttura ricettiva nella quale tollerava l’esercizio abituale della prostituzione.