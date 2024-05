Serie D. Riconfermato l’ufficio comunicazione della Nissa anche per la prossima stagione

Il presidente Luca Giovannone e il direttore generale Giancarlo Rosato, hanno confermato anche per la prossima stagione in serie D l’ufficio comunicazione della Nissa. Alessandro Silverio sarà responsabile della Comunicazione e Michele Digiugno – Social Media Manager, mentre Rosario Bosco ed Emanuele Lamendola continueranno ad occuparsi dell’aspetto grafico.

Sia il presidente Giovannone che il dg Rosato hanno parlato di una riconferma più che meritata per il gran lavoro svolto dal gruppo per l’intera stagione. “Lo dimostrano i risultati raggiunti – ha detto il presidente Giovannone – che sono di grande rilievo, al livello di società professionistiche. Più di ventimila contatti sui canali social, grande successo anche delle telecronache: fino a quasi duemila contatti a partita”. “Siamo pienamente soddisfatti – ha detto il direttore generale Rosato – del lavoro sin qui svolto da Alessandro, Michele, Rosario ed Emanuele. Siamo convinti che faranno risultati importanti anche in serie D!”.