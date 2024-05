La NISSA sta programmando la nuova stagione non solo sul campo ma anche in termini di sponsorizzazioni. La società nelle ultime ore ha annunciato che sta procedendo a selezionare i tre sponsor che compariranno sulla parte anteriore delle maglie ufficiali nella prossima stagione in serie D.

Il quarto sponsor andrà sulla parte posteriore della maglia. Il quinto sponsor sul pantaloncino. Gli interessati per candidarsi possono contattare uno dei dirigenti della società. (foto Marcello Giugno)