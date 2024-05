Serie B. Esordio casalingo vincente per il Tennis Club Caltanissetta: battuto 4-2 il TC Ancona

Il Tennis Club Caltanissetta nel campionato di serie B ha colto una strepitosa vittoria per 4/2 contro il TC Ancona sceso in Sicilia da imbattuto. Le vittorie sono arrivate dai singolari vinti da Francois Musitelli e Federico Mirgone ma va segnalata anche la grandissima prestazione di Marco Colore che ha perso di misura soltanto 6/4 al terzo set contro il forte straniero avversario.

La giornata, disturbata dalla pioggia, è proseguita con la disputa dei 2 doppi che il team del TCC Caltanissetta ha vinto al cardiopalma. Il primo doppio Federico Mirgone e Angelo Lo Destro se lo aggiudicano 10/8 al super tie break con un solido Lo destro soprattutto al servizio. In contemporanea l’altro doppio composto da Francois Musitelli e Ciccio Cardinale è stato vinto con 2 Tie break tiratissimi ed un Francesco Cardinale che si riscatta da un singolo giocato non ai suoi livelli.

La sfida è terminata quasi alle 22:00 con le tribune gremite di spettatori che non hanno mai smesso di tifare la squadra nonostante la pioggia intermittente. Davvero una giornata da incorniciare per il TCC che ha così conquistato la prima “storica” vittoria in serie B. Adesso testa alla trasferta in terra marchigiana domenica 26 Maggio in quel di Porto Recanati, siamo certi che la squadra darà il massimo cercando di fare risultato.

Un ringraziamento particolare della società è andato a tutto il pubblico presente sugli spalti, ai partner, al main sponsor Sauvage della famiglia Palmieri e all’agenzia Assicurazioni Generali di Renato Tedeschi ed Enzo Fiore che supportano il progetto sportivo anche per il prosieguo del campionato.