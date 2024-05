Roma, morta la donna colpita da proiettile vagante mentre era in auto al Prenestino

(Adnkronos) – E' morta questa mattina la donna di 81 anni rimasta ferita ieri pomeriggio da un proiettile vagante mentre si trovava a bordo di una smart sulla via Prenestina, a Roma. La donna, ferita alla schiena, era ricoverata da ieri al Policlinico Umberto I in prognosi riservata. Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, al momento della sparatoria la donna si trovava seduta al lato passeggero della Smart guidata da una sua amica di 64 anni rimasta illesa. I colpi sono partiti da una Fiat 500 con due persone a bordo, all'altezza di via don Primo Mazzolari, di fronte al centro commerciale. Ancora in corso le indagini della squadra mobile per risalire ai responsabili della sparatoria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)