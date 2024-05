PUBG Battlegrounds e NewJeans, collaborazione con le nuove regine del k-pop

(Adnkronos) – Il popolare videogioco online PUBG: Battlegrounds per PC e console ha annunciato una collaborazione con il gruppo k-pop NewJeans, formato da cinque ragazze che in due anni dal debutto hanno avuto un successo incredibile, figurando all'ottavo posto degli artisti più di successo sulla scena globale nel 2023. Anche se per ora i dettagli sono scarsi e l'annuncio è stato anticipato solo da un teaser, è facile immaginare che il videogioco battle royale sarà popolato da oggetti, armi e skin realizzate nello stile tipico della band. A pochi giorni dal lancio del nuovo singolo "How Sweet", la collaborazione con PUBG: Battlegrounds segna un altro traguardo significativo per le NewJeans, che non sono nuove a questo tipo di sinergie. Il gruppo, nonostante la sua giovane età nella scena k-pop, ha già avuto una collaborazione di successo con Riot Games per il gioco League of Legends. Lo scorso 4 ottobre, infatti, è stata lanciata la traccia "Gods", inno del Campionato Mondiale di League of Legends 2023. Le collaborazioni tra artisti k-pop e videogiochi non sono una novità. Ad esempio, le Le Sserafim hanno recentemente collaborato con Overwatch 2, introducendo nuove skin leggendarie e una modalità di gioco speciale ispirata al gruppo. Byun Baek-hyun degli Exo ha fatto il suo debutto come voce del campione Ezreal nel nuovo gruppo virtuale HeartSteel di League of Legends. Non possiamo dimenticare il successo delle Blackpink con PUBG Mobile, che nel 2022 hanno tenuto il loro primo concerto virtuale all'interno del gioco e rilasciato la canzone "Ready For Love". Altre collaborazioni notevoli includono Twice con Roblox, dove hanno creato la piattaforma virtuale "Twice Square".

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)