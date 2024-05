Podismo. Il 26 maggio a Caltanissetta si corre la 23^ edizione del Trofeo Kalat: già tanti gli iscritti

Si svolgerà domenica 26 maggio il XXIII Trofeo Kalat, evento sportivo podistico nisseno. Il format dell’evento prevede prima le gare master e a seguire quelle giovanili. La manifestazione, alla quale sono già tanti gli iscritti, organizzata dalla Track Club Master di Caltanissetta, è valida come sesta prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada e come quarta prova del GP provinciale di Caltanissetta ed Enna.

La gara si snoderà con una lunghezza di 10 chilometri con partenza da viale della Regione, e a seguire via Calabria, piazza Europa, via Rosso di San Secondo, viale Conte Testasecca, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, corso Umberto, via Maddalena Calafato, via Rosso di San Secondo, viale della Regione (arrivo). Gli Allievi/e percorreranno un giro da 3,4 km. Tre i giri invece per Juniores M/F, Promesse M/F, Seniores M/F, Master M/F per i classici 10 km.

Riunione giuria e concorrenti è prevista alle ore 8.00 in viale della Regione, presso lo Stadio Palmintelli. Partenza gara senior master alle ore 9.00.