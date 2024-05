Pesistica Under 17. Terzo posto di Mattia Riggi ai Campionati italiani e pass per gli Assoluti e i Campionati europei Under 15

Mattia Riggi, atleta della sezione di pesistica giovanile della Fiamme Oro di Caltanissetta, stamattina a Roma ha conquistato il bronzo ai Campionati Italiani Under 17 e staccato il “pass” quale atleta più giovane che parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti e agli Europei Giovanili Under 15, che si svolgeranno in Grecia.

Il giovane atleta nisseno, accompagnato dall’istruttore Mirco Scarantino, dopo una gara combattuta, ha avuto la meglio sui suoi avversari che lottavano per il terzo posto, sollevando 183 chilogrammi in totale. Una prestazione di grandissimo spessore per una giovane promessa della pesistica nissena.