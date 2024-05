Pallavolo femminile B2. L’Oplonti batte 1-3 la Traina e si qualifica, ma le nissene possono ancora conquistare la promozione in B1

Niente da fare. La Traina ha perso 1-3 anche nel ritorno contro le campane dell’Oplonti che è così passata alla finalissima per la promozione in B1. L’avventura della Traina nei play off promozione non è tuttavia finita in quanto il sestetto di coach Marco Relato dovrà affrontare sabato il Cagliari con match di ritorno mercoledì prossimo.

Passando questo turno, la Traina affronterebbe la quarta peggiore classificata tra le prime del girone e, vincendo, andrebbe sempre con formula andata e ritorno, sarebbe promossa in B1. Tuttavia, c’è stata tanta delusione tra le nissene per una sconfitta arrivata dopo che la Traina aveva iniziato bene il match vincendo il primo set con un incredibile 39-37.

Nel secondo set le nissene hanno perso di misura 23-25. Una sconfitta che è stata una mazzata per il sestetto di coach Relato che, praticamente, nel terzo set è sparito dal match consentendo alle avversarie di involarsi indisturbate verso la vittoria del 3° set e verso la qualificazione in finale. Inutile il quarto set vinto facilmente dalle campane che si sono rivelate una squadra molto ben organizzata e implacabile contro una Traina che, tranne nel primo set e in parte del secondo, non s’è espressa ai suoi abituali livelli.

In ogni caso, nulla è ancora perduto; la Traina può tornare a sperare nella promozione ma dovrà superare un tour de force di quattro gare e soprattutto dovrà eliminare Cagliari per conquistare il turno successivo nel quale affrontare la quarta peggiore tra le prime del girone. Un compito difficile ma non impossibile, ma ci vorrà una Traina francamente diversa da quella vista all’opera in Campania e a Caltanissetta, perchè altrimenti ogni sogno si infrangerà contro le avversarie di turno.