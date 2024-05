Pallavolo femminile B2. La Traina perde 3-1 l’andata dei play off con il Vesuvio Oplonti. Ritorno il 22 maggio al Pala Cannizzaro

Il Vesuvio Oplonti si aggiudica il primo round del primo play off con vista sulla B1 al termine di una gara combattuta all’arma bianca nella infuocata palestra di Torre Annunziata dove le padrone di casa e le ospiti, accompagnate come di consueto dalla presidente Oriana Mannella, si sono date battaglia per quasi due ore effettive di gioco.

Al termine della contesa i tre punti sono andati meritatamente alla formazione del presidente Angelo Cirillo in virtù del minor numero di errori commessi e di una devastante accelerazione sul 19 pari nel quarto set con le due squadre al limite delle forze.

Ed è in queste poche righe che si riassume la gara di Torre Annunziata con le padrone di casa che hanno interpretato il match nel migliore dei modi in una piccola palestra scolastica che i dirigenti dell’Oplonti hanno trasformato in una accogliente e tecnologicamente curata struttura che testimonia quanto amore ed entusiasmo sono risusciti a trasferire in un quartiere disagiato dell’importante centro balneare che si sviluppa in una insenatura del golfo di Napoli e fa parte della municipalità della zona rossa del Vesuvio.

La TRAINA SRL vista in terra campana non è stata la migliore versione stagionale ed ha sofferto, come è capitato altre volte, il terreno di gioco con una ridotta “zona libera” e conseguentemente punti di riferimento a cui non è abituata come testimoniamo i tanti errori in battuta (16 contro gli 11 delle avversarie che hanno trovato 7 ace contro i 2 delle nissene) e i tanti altri errori (31 delle ospiti contro i 26 delle padrone di casa).

I tecnici della formazione siciliana con a capo Marco Relato hanno chiara la disamina del match e delle contromisure da adottare nella gara di ritorno in programma al PalaCannizzaro mercoledì 22 maggio con inizio alle 20:00 dove una componente importante sarà costituita dal pubblico che fa presagire un soldout da record stagionale.

Dalla trasferta campana la TRAINA SRL torna con zero punti ma con una esperienza vissuta in un clima sereno grazie ad una dirigenza locale che ha curato l’accoglienza in maniera encomiabile e a un pubblico entusiasta che non ha fatto mancare per tutta la gara il supporto alle proprie beniamine ma con un assoluto rispetto e sportività nei confronti delle avversarie.

Un grazie doveroso e particolare va alla BELFIORE Viaggi e alla AVIATOUR (Giordano Autonoleggi) per il supporto logistico prima e durante la lunga trasferta.Questo il dettaglio del match disputato sabato 18 maggio nella palestra dell’Istituto Comprensivo Parini-Rovigliano a Torre Annunziata:

Vesuvio Oplonti Torre Annunziata – TRAINA SRL CL 3 – 1 (25/17; 20/25; 25/19; 25/20)

Oplonti: Campolo 9, Vujko 12, Battaglia 1, Biscardi L. 9, Biscardi G. 16, Pepe 11 Lanari (L) (K). NE Rendina, Esposito B. e V. All. Aliminni – Pirro

TRAINA Albaverde: Minervini, D’Antoni 11, Musumeci 1, Spena (K) 1, Monzio Compagnoni 8, Franceschini 8, Zaffuto, Moneta 11, La Mattina 10, Conti (L). NE Giannone All. Relato – Montagnino

Arbitri: Silvia Pivetta e Ludovica Tajariol entrambe di Pordenone