Pallavolo femminile B2. La Traina impegnata a Cagliari per i play off; rimosso coach Marco Relato, al suo posto Fabrizio Montagnino

Dopo la dolorosa doppia sconfitta nel primo play off per la B1, la TRAINA SRL in questo fine settimana sarà impegnata a Cagliari nel secondo turno dei playoff in cui si affrontano le perdenti del primo.

La notizia del giorno riguarda la rimozione dall’incarico di allenatore di Marco Relato a seguito di una decisione unanime presa dalla dirigenza nissena con in testa il presidente Oriana Mannella che ha dato la notizia con una scarna dichiarazione inviata nella serata di giovedì 23 maggio: “In nome e per conto della società dalla scrivente rappresentata, ho deciso di sollevare dall’incarico di tecnico della formazione di serie B2 il sig. Marco Relato che ringraziamo fin da ora per la professionalità dimostrata e i risultati raggiunti in questa stagione”.

Bocche cucite in casa TRAINA Albaverde tranne che per comunicare la decisione di affidare la prima squadra al secondo allenatore Fabrizio Montagnino che si avvarrà della piena collaborazione di Mauro Di Grande, un dirigente/tecnico che tanto bene sta facendo in questa stagione all’interno dello spogliatoio della squadra nissena.

Con questa notizia, forse in parte attesa, la squadra sabato volerà alla volta di Cagliari dove in serata affronterà il Pan Alfieri reduce anch’esso dalla sconfitta del primo play off subita con un doppio 3 a 0 ad opera dell’Ariete Prato.

La formazione cagliaritana è arrivata seconda nel girone H della serie B2 dove ha totalizzato 54 punti frutto di 18 vittorie e 8 sconfitte. In casa, al netto della sconfitta nei playoff, vanta uno score di 11 vittorie e 2 sconfitte.

C’è molta curiosità in casa TRAINA SRL di vedere come la squadra reagirà alla doppia sconfitta contro il Torre Annunziata ad appena tre giorni dalla gara di ritorno e con una nuova guida tecnica in panchina.

PAN Alfieri vs. TRAINA SRL CL è in programma sabato 25/05/2024 con inizio alle ore 20:00 nel Pal. CONI B in via dello sport a Cagliari. Arbitreranno Andrea Almanza e Giulia Concilio entrambi di Roma.7