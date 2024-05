Pallavolo femminile B2. La Traina chiude il campionato con una vittoria a Palermo: ora i play off promozione

Chiusura della stagione regolare 2023-2024 secondo pronostico per la TRAINA SRL che a Palermo conquista la ventitreesima vittoria e chiude dopo ventisei giornate al secondo posto del girone L con 69 punti (più due rispetto a quelli conquistati nella scorsa stagione) e con sei lunghezze di vantaggio sulla terza classificata.

A Palermo si è assistito ad una vera e propria passerella con entrambe le squadre che hanno schierato tutte le giocatrici iscritte a referto e con il Com.Fer di Renato Ciappa che – pur retrocesso da settimane – ha onorato con professionalità anche l’ultimo impegno di campionato, superato senza affanni da una TRAINA SRL con la testa oramai ai play off.

Marco Relato ha mischiato ancora una volta le “figurine” della sua squadra basti pensare che al termine dei tre set solo Michela Conti e Marta Zaffuto sono state le uniche atlete a non essere state sostituite. Per il resto continua rotazione come testimonia la distribuzione dei punti conquistati dalle singole giocatrici. Ora, ad una settimana della gara di andata della prima serie dei playoff in programma a Torre Annunziata, in casa TRAINA è il momento di “fare sintesi” per scendere in campo con la migliore formazione e con la globale determinazione di tutto il gruppo necessari in quello che diventa un nuovo campionato dove, azzerati i valori della prima fase, non è più possibile commettere passi falsi.

Questo il dettaglio del match disputato sabato 11 maggio con nella palestra dell’Istituto Comprensivo Cruillas di Palermo:

Com.Fer. Palermo – TRAINA SRL CL 0 – 3 (20/25; 13/25; 16/25)

Com.Fer.: Tutone (K), Giarrusso, Appigadoo, Nuccio, Cammarata, Russo Alesi, La Parola, Perricone, Saccullo, Macchiarella (L1), Arcoleo (L2). All. Giarrusso

TRAINA Albaverde: Vinciguerra, Minervini 1, D’Antoni 4, Musumeci 5, Spena (K), Giannone 7, Monzio Compagnoni 2, Franceschini 7, Zaffuto 7, Moneta 7, La Mattina 7, Conti (L). All. Relato – Montagnino Arbitri: Aurelio Curiale di Ragusa e Vincenzo Favara di Acicatena