Nuove Honda CRF250/450 R 2025

(Adnkronos) – Le nuove Honda CRF250R e CRF450R ricevono importanti aggiornamenti con il lancio del model year 2025. Un nuovo telaio in alluminio a doppia trave ridisegnato nel 70% della sua struttura, riviste anche la semi-culla e le traverse di rinforzo. Nuovo l’attacco superiore del monoammortizzatore. Upgrade che hanno consentito di ottenere un incremento della rigidità torsionale dell’8% e quella laterale del 5%, il tutto consente di avere una migliora stabilità del mezzo in curva. Cambiano anche i punti di attacco del telaietto posteriore, nuove le piastre di sterzo superiore e inferiore. inedito è il design dei piedini forcella. All’anteriore è presente una Showa da 49 mm, al retro un nuovo monoammortizzatore sempre della Showa, che sfrutta la nuova geometrica del leveraggio Pro-link.

Non cambiano i cerchi, sono in alluminio neri della DID, mentre completamente nuova è la pinza freno anteriore studiata direttamente da HRC. Novità anche per i motori delle due enduro giapponesi. È stato utilizzato un nuovo albero motore, completamente riprogettato e che consente un maggior regime di rotazione. Rivisti anche l’airbox, i cornetti di aspirazione e il corpo farfalla. Sul model year 2025 cambia anche l’impianto di scarico, completamente ridisegnato rispetto al passato, utilizza un percorso più rettilineo. La CRF250R eredita il controllo trazione con le 3 modalità di guida della CRF450R —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)