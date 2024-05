L’osservatorio Continental traccia lo stato della mobilità sul territorio

(Adnkronos) – In occasione dell aprima tappa della Corsa Rosa, Continental, che ha la sostenibilità e delle tematiche ambientali come valore fondante, fotografa lo stato della mobilità sul territorio italiano prendendo in considerazione le principali province toccate dal Giro Rosa.

La prima tappa è rivolta quindi alla città di Torino che mostra dati interessanti iniziando dal fatto che tra il 2022 e il 2023 l’immatricolazione di auto elettriche è aumentata del 26,3%, passando da 2.799 a 3.535 unità. Positiva anche la situazione sul fronte ibrido: +18,2% nello stesso periodo, con il passaggio da 51.963 a 61.427 unità. Un altro aspetto utile per declinare il concetto di sostenibilità nel territorio riguarda la categoria di emissione degli autoveicoli: la più rappresentata è l’Euro 6, che copre il 36,6% del circolante. Per quel che riguarda i servizi di mobilità alternativi all’auto privata, nella città di Torino sono presenti sharing di auto, bici, scooter e monopattini. Gli operatori attivi nel car sharing sono 3, con una flotta di veicoli disponibili pari a 817 unità. Sono invece 2 gli operatori attivi nei servizi di scooter sharing, con circa 500 veicoli. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)