Jovanotti, ritorno sul palco dopo l’incidente: annunciato il PalaJova per il 2025

#palajova #2025 #oracominciamo #palajova2025. Pochi hashtag, nessun commento, ma messaggio chiaro: Jovanotti annuncia su Instagram il ritorno nei palazzetti per il 2025. Postando un'immagine che ritrae una sorta di palazzetto rurale con dietro delle palme (che ricordano le canne da zucchero caraibiche), e la scritta 'PalaJova', il cantante romano comunica così ai suoi fan che il prossimo anno lo potranno rivedere sui palchi d'Italia dopo l'incidente avuto a luglio dello scorso anno mentre si trovata a Santo Domingo in vacanza. Durante un giro in bicicletta, Jovanotti era infatti caduto rompendosi la clavicola e il femore: una disavventura che gli ha creato non pochi problemi e che lo ha costretto ad un anno di recupero intenso e fisioterapia. Il cantante era dunque scomparso dalle scene, postando solo ogni tanto qualche immagine criptica sui social. L'ultima apparizione in tv è stata per l'ultima puntata di 'VivaRai2!', dove è stato ospite di Fiorello ed insieme ad Amadeus ha animato l'ultimo episodio della fortunata stagione del programma.