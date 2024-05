Jannik Sinner pronto per il Roland Garros

(Adnkronos) – Dopo essere sbarcato ieri sera a Parigi, oggi Jannik Sinner ha svolto il suo primo allenamento al Bois de Boulogne, dove domenica prossima 26 maggio scatterà il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 22enne altoatesino, numero 2 del mondo, ha testato la sua condizione sul campo centrale dalle 12.30 alle 14 scambiando con uno sparring partner d'eccezione: il 34enne giapponese Kei Nishikori, finalista allo Us Open 2014. Le sensazioni sono state buone per Sinner che è sempre più vicino a confermare la sua presenza a Parigi. Le ultime settimane sono state particolarmente travagliate per il campione dell'Australian Open, che si era fermato dopo Madrid per il problema all'anca destra che lo ha costretto al forfait al Foro Italico. Dopo alcuni giorni di controlli e terapie al J-Medical di Torino, era rientrato a Monte Carlo, dove insieme al suo staff aveva ripreso in mano la racchetta. Domani alle 14 ci sarà il sorteggio del Roland Garros. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)