Il sogno realizzato dal dodicenne karateka nisseno Michele Vitale: con l’arte marziale del Kyokushinkai rappresenterà Caltanissetta ai Mondiali in Indonesia

In uno dei cuori pulsanti dell’entroterra siciliano, a Caltanissetta, tra terreni collinari ricchi di vita e abbracciati dal sole, tra carusi che ne hanno fatto la Storia e architettura barocca impressa nella Cattedrale di Santa Maria la Nova, c’è un bambino di quattro anni che stringe la mano del suo papà. Insieme varcano la soglia di un edificio, ad attenderli un destino che porterà il piccolo a diventare un campione italiano di Kyokushinkai.

Il suo nome è Michele Vitale; oggi ha dodici anni e un talento innato per il Kyokushinkai, arte marziale che coniuga princìpi estetici e spiritualità. La sua traduzione letterale è “verità suprema”, intesa come piena consapevolezza delle risorse sia fisiche, sia mentali, raggiunta da chi pratica tale disciplina.

A scoprire le doti del giovane nisseno Michele, già cintura nera, è il Maestro Riccardo Villa, presidente della F.I.K.K. – Federazione Internazionale Karate Kyokushinkai, unico italiano a rappresentarla nel mondo, che inizia a dedicare la propria vita all’arte del Kyokushinkai nel 1973, in Svizzera, per poi tornare in Italia nel 1980 e fondare, insieme ad altri due maestri che ora vivono in Puglia, a Caltanissetta la prima palestra di Karate Kyokushinkai.

Un legame, il loro, fatto di incoraggiamento, di fiducia, di sconfitte, di vittorie, di sacrifici e anche di tante soddisfazioni.

Una di queste la vedranno realizzata i prossimi 25 e 26 maggio, perché partiranno dalla piccola città nissena per volare dall’altra parte del mondo: Michele Vitale parteciperà ai Campionati Mondiali di Jakarta, in Indonesia.

Eppure, questa esperienza rischiava di non prendere vita, per I visti proibitivi, se non fosse stata per la solidarietà e l’immensa voglia di supportare un giovane talento nisseno. Grazie alla sensibilità di Alessandro Carli, noto agente di commercio, ma ancora più noto per i trascorsi da organizzatore di serate danzanti nella mitica discoteca Grog, il giovane talento nisseno potrà partecipare alla competizione internazionale. Carli é riuscito a coordinare un azione che ha portato ad individuare un main sponsor che garantita la copertura di parte della trasferta. Saranno i Supermercati “il Centesimo” ad “accompagnare” il piccolo campione in Indonesia. L’obbiettivo è stato raggiunto anche con la collaborazione di Vincenzo Antinoro titolare di un’impresa di Mussomeli, Giovanni D’Anca e Michele Rito titolari di una rivendita di auto usate ed il Senzai Luigi Assennato.



Michele si allena quotidianamente e ha intensificato le sessioni in vista della partecipazione al Campionato; e nonostante la fatica e la maggior parte del tempo trascorsa in palestra, riesce a conciliare passione e studio.

La storia di Michele Vitale fa riflettere. È esempio e testimonianza di come lo sport possa essere motore principale di una crescita positiva e di una strada che conduca alla realizzazione dei propri sogni grazie alla tenacia, alla caparbietà e all’impegno, ma anche grazie al supporto di chi ha creduto e continua a credere nel suo giovane talento.

Michele porta in alto il nome di Caltanissetta, di una città che aspetta di rifiorire e di mostrare al mondo quanto di più prezioso ha. Per il territorio nisseno è un’immensa opportunità che mette in luce una disciplina che sembra essere di nicchia, ma che in realtà è fonte di ispirazione e di grandi valori, sotto la guida di un uomo, il Maestro Riccardo Villa, voce potente di questa arte marziale.