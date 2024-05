Il Coro “MusicamicACaponnetto” dell’I.C. “A. Caponnetto” di Caltanissetta vince il 5° Concorso Musicale Nazionale “J. Cardinale”

Grande soddisfazione per l’ottimo traguardo del Coro Stabile “MusicamicACaponnetto” della Scuola Primaria “A. Caponnetto” di Caltanissetta che ha vinto il PRIMO PREMIO nella Sezione VII – Categoria A – Gruppi corali (Scuola Primaria) al 5° Concorso Musicale Nazionale “José Cardinale” svoltosi a Mussomeli dal 06 al 09 maggio 2024.

Il Coro Stabile “MusicamicACaponnetto” formato dagli alunni di classe terza, quarta e quinta della scuola primaria è nato nel 2018 come progetto inserito nell’ambito dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto” ed ha al suo attivo numerose esibizioni e partecipazioni ad eventi culturali e musicali. Durante l’anno scolastico in corso ha partecipato al “Festival a CUORI uniti” organizzato dall’Associazione Ecclesia Mater di San Cataldo come Prima Rassegna Corale di Voci Bianche e alla Seconda Edizione dell’Incontro Corale “A CuORI UNITI” che si è svolto presso la chiesa di San Pio X a Caltanissetta organizzata da Ars Cori e dalla Corale Don Milani.

Il Coro “MusicamicACaponnetto” in tutte le varie esibizioni ha incantato il pubblico e ha sempre riscosso grandi successi. Lo scorso anno scolastico si è aggiudicato il PRIMO PREMIO per la sezione Coro (Scuola Primaria) Categoria Unica al I° Concorso Musicale Nazionale “Qalat – an – Nisa” svoltosi dal 25 al 27 maggio 2023 al Teatro Margherita di Caltanissetta. Il coro è diretto e curato dal M° Marcella Ivana Stringi e dal M° collaboratore Paola Ferraro.

Al Concorso svoltosi a Mussomeli hanno partecipato i seguenti alunni: BRANCATO ANNASOFIA, CIOTTA AURORA, RIGGI AURORA, GUTTADAURO BIAGIO, BRUZZANITI CARLOTTA, CALABRESE EMMA, GAGLIARDI CHIARA, PETRANTONI ERICA, FIORE GABRIELE, RIGGI GIADA, GIOE’ SIRIA, GIORDANO FRANCESCO, LOMBARDO GIORGIA, SCUDERI GIUSI, PASSARO MARTA, GIARDINA MEGAN, CUCURULLO SALVATORE, AUGELLO SARA, DIFORTI SEFHORA, SINGH JASMINE, GAMBINO SOLE, STRINGI GIULIO, DIGIUGNO EMANUELE.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto” di Caltanissetta Professore Maurizio Lomonaco si è complimentato con gli alunni del Coro “MusicamicACaponnetto” e con le insegnanti Ivana Stringi e Paola Ferraro per il lavoro svolto durante l’intero anno scolastico che ha permesso di ottenere questo brillante risultato, motivo di onore e di vanto per l’intero Istituto. Un grazie anche agli organizzatori del 5° Concorso Musicale Nazionale “José Cardinale” che grazie al loro lavoro e alla passione per la musica hanno dato l’opportunità a tanti bambini e ragazzi di vivere una significativa esperienza occasione di scambio, confronto e condivisione.