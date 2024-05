Gratta e Vinci rubati, annullati biglietti lotteria Il Miliardario

(Adnkronos) – Il furto di diversi biglietti Gratta e Vinci porta all'annullamento dei tagliandi relativi alla Lotteria Il Miliardario. L'Agenzia delle dogane informa che ''il concessionario Lotterie Nazionali Srl ha reso noto di aver inoltrato formale denuncia per il furto'', scoperto il 28 maggio scorso, di diversi pacchi di biglietti Gratta e Vinci relativi alla lotteria istantanea Il Miliardario, codice 3095, con prezzo pari a 5 euro. ''Come da disposizioni della normativa vigente – sottolinea Adm – si è provveduto all’emanazione della determinazione dirigenziale, contestualmente pubblicata sempre sul sito di Adm, con la quale si provvede ad annullare, a ogni effetto di legge, i biglietti della citata lotteria oggetto di furto, al fine di impedire la validazione dei medesimi e la riscossione di eventuali premi ivi risultanti. Si richiama l’attenzione sulla rilevanza penale, ai sensi delle disposizioni vigenti, di comportamenti che riguardino il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato''. Adm si riserva ''di porre in essere tutte le azioni di tutela nei confronti di chiunque realizzi attività ascrivibili ad ipotesi delittuose''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)