Grande Fratello, al via casting nuova edizione: il post di Signorini

(Adnkronos) – Sono aperti ufficialmente i nuovi casting del Grande Fratello, per l'edizione 2024 -2025. In un post su Instagram Alfonso Signorini scrive: "Ciao a tutti! Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…. Vi aspetto e …buona fortuna a tutti!!!". "Se pensi di essere la persona giusta – si legge sul profilo social ufficiale del reality in onda su Canale5 – puoi autocandidarti attraverso il sito https://grandefratello.endemolshine.it inserendo un breve video", oppure "potrebbe essere Grande Fratello stesso a trovarti. L'attività di scouting, infatti non si ferma mai e va avanti sia in giro per l'Itaòia sia sui social". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)