Gli alunni del King di Caltanissetta concludono il progetto “Lettura ad alta voce” incontrando l’autrice Marina Castiglione

A conclusione del Progetto “Lettura ad alta voce” dal titolo “Una frescura al centro del petto”, nei giorni scorsi si è tenuto un evento letterario speciale presso l’auditorium del plesso di Scuola Primaria “Michele Abbate” dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside dott.ssa Daniela Rizzotto. Tale incontro ha permesso agli alunni delle classi prime coinvolte di stare a stretto contatto con l’autrice Marina Castiglione.

Le attività di lettura ad alta voce sono state realizzate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024, dall’Associazione “Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno” di Enna, grazie alla collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale per le Province di Caltanissetta ed Enna e con il “M. L. King”.

I bambini hanno avuto l’occasione di “Leggere con le orecchie” prima di imparare a “Leggere con la bocca”. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla partecipazione di lettrici e lettori volontari, membri dell’Associazione. A tale scopo sono state presentate delle attività ludico-didattiche atte ad avvicinare alla lettura il pubblico dei bambini e dei ragazzi. Il gruppo dei volontari è stato composto dalle docenti Fenisia Maria Mirabella, Iana Filiberti, Ninfa Quattrocchi, Alda La Porta, Daniela Caccamo, Serena Raffiotta, Sabrina Ferrrarello.

I bambini coinvolti si sono mostrati molto entusiasti, grazie ai volontari lettori che hanno saputo interessarli in svariati modi e attività. I discenti delle classi prime sono rimasti colpiti dai libri pop-up, con personaggi e ambienti in rilievo che uscivano dalle pagine, dalle ricostruzioni di storie in sequenze di immagini che attraversavano un piccolo teatro in legno giapponese (il Kamishibai), dall’indovina chi? (dal dettaglio di un’immagine, se ne scopriva un’altra), da libri con uso di linguaggi particolari ecc.

Nei discenti si leggeva la meraviglia negli occhi. Il programma prevedeva: i saluti della preside Rizzotto, gli interventi della presidente dell’Associazione “Amici della Festa del Libro” Fenisia Mirabella, della prof.ssa Patrizia Saporito in vece del presidente Filippo Ciancio dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per le province di Caltanissetta ed Enna, del presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna Pietro Colletta, dulcis in fundo la presentazione del libro della scrittrice e prof.ssa Marina Castiglione, la quale ha presentato il libro “Comu si dici”- Il siciliano per i bambini del terzo millennio, edizioni Museo Pasqualino, con le illustrazioni di Roberta Ferruggia.

La presenza dell’autrice, in questo ultimo incontro è stata la giusta chiosa per riflettere sul rapporto tra lingua e dialetto. Si ringraziano i bambini coinvolti nel progetto, facenti parte delle classi I A, I B e I C del plesso “Michele Abbate” e della I A del plesso “Santa Flavia”, i genitori degli stessi che hanno assistito all’incontro. I docenti di lingua italiana Salvatore Siina che ha coordinato l’evento, Claudia Balletti, Carmela Iannello, Umberto Mistrazzoso che hanno seguito i loro bambini, e i ragazzi delle classi V A – B – C ospiti speciali con le rispettive insegnanti.