Gela, il 2 giugno parte la Prima Sagra del Grano Antico: sapori e tradizioni del territorio

Si svolgerà domenica 2 giugno 2024 la Prima Sagra del Grano Antico, un evento organizzato dal Comitato Promozione per il Recupero dei Beni Territoriali – Confesercenti di Gela e dedicato alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni del territorio gelese.

L’appuntamento è alle ore 9.00 presso il Piazzale della Chiesa Santa Lucia (Viale Indipendenza), dove i Panificatori di Gela offriranno gratuitamente le loro specialità, preparate con farine di grani antichi e benedite alle ore 11.00 dal Parroco Don Filippo Celona durante la Messa celebrata nella Chiesa.

La giornata sarà arricchita dalla presenza degli Scout Agesci Gela 5 “Padre Pino Puglisi” e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri. Per gli amanti della storia e della cultura, sarà possibile visitare gratuitamente le Mura Timoleontee e i Bagni Greci, siti archeologici di grande fascino situati a pochi passi dalla Chiesa Santa Lucia. All’ingresso dei siti, un compendio cartaceo riassuntivo della loro storia sarà offerto gratuitamente ai visitatori. Inoltre, sarà possibile visitare la Chiesa Madre della città. Alle ore 19.00, nel Piazzale di San Giacomo, si svolgerà la funzione del Corpus Domini, con la processione cittadina che raggiungerà la Chiesa Madre.

Ampi parcheggi saranno disponibili per autobus e mezzi privati nel Viale Indipendenza e nelle immediate vicinanze. Per informazioni e per comunicare il numero dei partecipanti, in particolare per i turisti provenienti da paesi limitrofi (come Licata, Butera, Niscemi), è possibile contattare il Comitato Promozione per il Recupero dei Beni Territoriali – Confesercenti di Gela all’indirizzo email comitatocittadinopromozione@gmail.com.

Il Comitato invita la cittadinanza e i turisti a partecipare a questa giornata all’insegna della tradizione, della cultura e del buon cibo.