G7, Tajani apre summit Youth 7: “Ascolto giovani fondamentale per affrontare sfide”

(Adnkronos) – Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aprirà oggi alle 10 alla Farnesina il Summit Youth 7, nato con l’obiettivo di consentire ai giovani di avanzare delle proposte per la presidenza italiana del G7. "Il dialogo con i giovani e l'attento ascolto dei loro punti di vista rivestono un'importanza fondamentale per affrontare le principali sfide che abbiamo innanzi a noi”, commenta Tajani, che ha evidenziato come la presidenza italiana G7 riponga particolare fiducia nel contributo che potrà giungere dal Summit Y7 in termini di proposte innovative su temi quali il cambiamento climatico, l’evoluzione del mercato del lavoro, l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’impatto dell'intelligenza artificiale. Alla cerimonia di apertura del summit interverranno inoltre il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il direttore Generale della Fao, Qu Dongyu, il Ceo EY Italy, Massimo Antonelli, e la presidente nonché fondatrice della Yas (Young ambassadors society) e Y7 Chair, Alberta Pelino. Il processo Y7 Italia 2024 è un’iniziativa dell’associazione italiana giovanile no-profit Young Ambassadors Society (Yas), con il sostegno dell’Ufficio Sherpa della presidenza del Consiglio dei ministri. Al Summit Y7, che si terrà a Roma dal 20 al 24 maggio, e del quale l’evento in Farnesina rappresenta il momento di apertura, partecipano circa 130 giovani delegati tra i 20 e i 35 anni selezionati dalla YAS e dalle associazioni omologhe dei Paesi G7 e dell’Unione Europea. Il summit si articolerà in una serie di sessioni negoziali durante le quali i giovani delegati predisporranno un comunicato contenente delle proposte sulle quattro aree tematiche summenzionate. Al termine del summit, il comunicato verrà consegnato ai Leader G7. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)