Eccellenza. Nel Gela Calcio passaggio delle quote societarie agli imprenditori Scerra, Alabiso e Ognisanto. Lascia Maurizio Melfa

A seguito di un cordiale incontro tra i soci dell’associazione sportiva biancazzurra avvenuto nelle scorse ore, il consiglio direttivo del club gelese ha deliberato il passaggio delle quote nelle mani degli imprenditori Marco Scerra, Luigi Alabiso e Massimo Ognisanto. Lascia il club biancazzurro l’imprenditore Maurizio Melfa al quale i nuovi soci di maggioranza intendono rivolgere un sincero ringraziamento per l’impegno e la passione per i colori biancazzurri.

Lo ha reso noto la società sportiva del Gela Calcio tramite comunicato ufficiale. La società, inoltre, ha ringraziato l’avvocato Francesco Salsetta per aver contribuito con la sua professionalità al raggiungimento di una nuova direzione sportiva.

Nei prossimi giorni la nuova compagine sociale del club renderà noti programmi per la prossima stagione così come l’ingresso di nuovi soci che hanno a cuore il progetto sportivo del delfino biancazzurro.