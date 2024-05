Cgil di Caltanissetta, il 5 giugno confronto tra candidati a sindaco: il lavoro interroga la politica

La Cgil di Caltanissetta si confronta con i candidati sindaco per le città di Caltanissetta e Gela L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 giugno alle 09:30 presso la sede della camera del lavoro della Cgil di Caltanissetta in piazza Luigi Capuana per i candidati Di Caltanissetta, mentre nel pomeriggio di giorno 5 giugno alle 15:30 la Cgil provinciale incontrerà i candidati sindaco del Comune di Gela presso la sede della camera del lavoro Cgil a Gela in via Pitagora.

Il confronto verterà sul ruolo del sindacato per la politica e quanto sia importante per il dibattito pubblico ricucire le distanze con il paese reale e quanto sia importante rimettere al centro il lavoro e i lavoratori per poter essere vicini ai reali problemi che le persone hanno e poter dare loro risposte concrete.

