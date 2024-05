“C’è scarsità di vocazioni in Italia”, il dolore del Papa

(Adnkronos) – Il Papa, a fine udienza generale, dà voce al suo dolore per la scarsità di vocazioni nel nostro Paese. L'occasione per la riflessione amara è data dal saluto alle novizie che hanno partecipato al corso promosso dall'Unione Superiore Maggiori d'Italia. "Vedo queste novizie – ha detto Bergoglio a braccio nel corso dei saluti – e mi domando: quante sono italiane? Eh, poche. C'è una scarsità di vocazioni in Italia. Pensiamo e preghiamo per le vocazioni alla vita consacrata". Gli ultimi dati dell'Annuario Pontificio e di quello statistico parlano di un inarrestabile calo delle vocazioni. Anche le suore sono in vistosa diminuzione. A livello globale passano da 608.958 unità, nel 2021, a 599.228 nel 2022. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)