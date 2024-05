Caltanissetta, sabato 25 maggio al teatro Rosso di San Secondo in scena la commedia in tre atti “U paraninfu” di Luigi Capuana

Sabato, 25 maggio, alle ore 20:00, al teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, andrà in scena la commedia in tre atti della novella di Luigi Capuana dal titolo “U paraninfu” e con la regia di Giorgio Villa.

Organizzato e realizzato dai soci del Lions Club è uno spettacolo di beneficenza volto a raccogliere fondi da destinare ad attività benefiche.

“C’è fermento, emozione e ansia – dichiarano i protagonisti – ma con molta abnegazione e impegno per cercare di rispettare il nostro motto, ovvero ‘far ridere con noi, ma non ridere di noi’”.

Dal 2008, il club service organizza spettacoli di questo tipo mettendosi in prima linea; sono professionisti che operano in diversi settori del mondo del lavoro e che per una sera si improvvisano attori. Si preparano con cura e attenzione durante i mesi precedenti al debutto per offrire il miglior intrattenimento possibile, consapevoli del fatto di non essere professionisti dello spettacolo, ma di avere molta voglia di impegnarsi.

Ogni anno spettacoli come questi raggiungono il sold-out, riuscendo a finanziare progetti di spessore rilevanti per il territorio.