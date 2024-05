Caltanissetta, plesso “Rodari” della “Don Milani”: la 2f vince contest “Attiviamoci per il pianeta”

Gli alunni della classe 2F dellI.C. “Don Milani” plesso “Rodari” di Caltanissetta, diretto dal prof. Antonio Diblio, guidati dalle insegnanti Tiziana Pecoraro, Liliana Zappalà, Graziella Arcadipane, Serafina Curatolo e dal tutor esperto dott.ssa Giada Paterna, sono risultati vincitori del concorso Scuola attiva Kids “Attiviamoci per il Pianeta” con il tema “Le olimpiadi della differenziata”.

Il concorso nasce per promuovere nelle scuole, sin dalla più tenera età, il tema dello Sviluppo Sostenibile in maniera ludica, attraverso lo sport. In tale contesto, approfondendo il tema sull’adozione di misure urgenti e di impatto sostanziale per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze, si sono proposte le “Olimpiadi della raccolta differenziata”.

I bambini attraverso lo sport, il ballo e il canto, hanno appreso l’importanza di effettuare un’attenta raccolta differenziata, il valore della collaborazione e del lavoro comune per il raggiungimento di un obiettivo molto importante, quale la salvaguardia del nostro pianeta. Da soli non possiamo fare molto, ma tutti insieme possiamo fare tanto. In tal senso, lo sport è divenuto maestro di vita e di comportamenti corretti e i bambini promotori di atteggiamenti positivi: “Cambia l’ambiente e il tuo futuro sarà più divertente!”