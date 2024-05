Caltanissetta, liceo classico “R. Settimo”: due corsi Blsd a cura del Rotary Club

Il 29 aprile e il 6 maggio si sono svolti i due incontri del corso BLSD per 44 studenti del Liceo Ruggero Settimo tenuti dagli istruttori del Rotary Club Caltanissetta. BLSD è un acronimo per Basic Life Support with Defibrillation, indica quelle manovre che si devono mettere in atto quando si ha un arresto cardiaco improvviso.

Alcuni semplici gesti possono salvare una vita: questa frase rappresenta l’ impegno dei rotariani nisseni nella formazione Blsd (Basic life support and defibrillation) . Lo scopo del corso teorico – pratico è insegnare le manovre di primo soccorso essenziali in caso di arresto cardiaco come il massaggio cardiaco , la disostruzione delle vie respiratorie e l’ utilizzo del defibrillatore.

I corsi prevedono una parte teorica e una valutazione con prova pratica di apprendimento con l’ ausilio di manichini e defibrillatori. Si tratta di manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso che da anni il Distretto Rotary 2110 Sicilia promuove attraverso una struttura interna , accreditata dall’ Assessorato regionale alla Salute.

I due corsi sono stati tenuti dagli Istruttori del Rotary Caltanissetta Valerio Cimino, Rita Marchese Ragona, Carmen Cammarata , Giuseppe Sagone e Benedetto Trobia . I corsi si sono realizzati grazie ad una lunga collaborazione tra il Liceo diretto dalla DS Irene Cinzia Maria Collerone , il prof. Fabio Fiorenza e il Rotary Club diretto da Giuseppe Sagone. Grande è stato l’ interesse dimostrato dai 44 studenti che al termine del corso hanno ricevuto l’ attestato di Esecutore Blsd.