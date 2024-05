Caltanissetta. La tradizione continua…The Big Challenge all’Istituto” A. Caponnetto “

CALTANISSETTA. Sono stati resi noti i risultati finali del concorso di lingua inglese, THE BIG CHALLENGE ! Nel mese di marzo 83 alunni – frequentanti la quinta elementare, la seconda media e la terza media – dell’Istituto Comprensivo “Antonino Caponnetto” di Caltanissetta hanno partecipato al contest.

Si tratta ormai di una tradizione consolidata tra gli studenti dell’Istituto che hanno risposto a domande inerenti al mondo anglosassone, spaziando dalla grammatica alla cultura, dal lessico alla comprensione scritta e orale. I ragazzi hanno conseguito risultati più che soddisfacenti confrontandosi tra loro all’interno dell’Istituto e guadagnando ottime posizioni nella graduatoria di merito, sia a livello regionale che a livello nazionale. I quesiti proposti hanno seguito i parametri del CERF – Quadro Comune di Riferimento europeo – e gli alunni sono stati valutati per le loro competenze scritte e orali.

In particolare gli alunni Sofia Conca, Francesco Rotolo e Gabriele Fiore della scuola elementare si sono classificati rispettivamente al primo, secondo e terzo posto nella graduatoria di istituto. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado i primi tre posti sono stati assegnati a Rachele Cancemi, Salvatore Scarlata e Vittorio Pavano della classe seconda mentre per la classe terza i primi tre posti sono andati a Manfredi Giuliana, Giovanni Faraci e Taha Mounir.

Ai migliori studenti andrà il First Class Honours diploma e la medaglia SCHOOL AWARD. Tutti i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa riceveranno un attestato di partecipazione e un premio aggiuntivo: grandi bandiere del Regno Unito e dell’America, libri di lettura graduati in inglese, libri di giochi linguistici e numerosi altri gadget.

Il coordinatore del progetto , prof.ssa Silvana Cordova, le docenti della scuola elementare Riggi Ivana, Ferraro Maria Rita, Vitale Mirella , Speziale Laura e Piave Morena nonchè il Dirigente Scolastico, prof Maurizio Lomonaco, si sono dichiarati soddisfatti per l’eccellente risultato raggiunto.