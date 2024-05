Caltanissetta. Il segreto del successo per la “Festa della primavera”: sinergia, musica e colori

Sinergia, musica e colori, questi gli elementi che hanno rappresentato il segreto del successo per la “Festa della primavera”, la tre giorni vissuta a Caltanissetta gli scorsi 17, 18 e 19 maggio, alla villa Amedeo.

L’idea di Tiziano La Marca di unire la comunità e la collaborazione di Marcello Bellomo, anch’egli con lo stesso obiettivo, ha regalato al capoluogo nisseno momenti indimenticabili dove la convivialità, i sorrisi e l’allegria hanno fatto da sfondo.

Il primo giorno, dedicato alle scuole, ha visto la presenza di molti istituti, come il Galileo Galilei, l’istituto di ragioneria a indirizzo turistico, l’Oasi Cristo Re, tra cui diversi hanno partecipato alla realizzazione degli allestimenti con istallazioni colorate alla Villa, come il Liceo Artistico Regionale – che, tra l’altro, si è esibito anche con una sfilata di moda con abiti realizzati dagli studenti – e il Liceo Artistico Statale – che ha contribuito anche con una piccola estemporanea.

Non solo scuole, ma anche associazioni, ospiti d’onore, come Antonio Presti, e tante persone che hanno voluto condividere momenti spensierati, collaborando in sinergia e uniti da un solo intento: stare insieme con e per Caltanissetta.





















Stand con biscotti, trucca-bimbi, musica, palloncini colorati a rallegrare le giornate. Anche momenti di lettura con favole e fiabe dedicate ai bambini, laboratori di uncinetto e poesie lette ad alta voce dall’attore Rosario Vizzini.

La “Festa della Primavera” ha voluto avvicinare, armonizzare, ma anche gettare una luce su temi come l’ecosostenibilità, la cultura del dono, il fare comunità. Il rispetto, la solidarietà che hanno camminato lungo i sentieri della villa Amedeo hanno offerto una nuova visione, più sentita, che ha voluto aggregare e dimostrare che collaborando con il cuore e con la competenza tutto diventa possibile.