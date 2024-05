Caltanissetta, arriva “La Carovana dell’Autonomia Urbana” promossa dall’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 10.00 a Caltanissetta arriva “La Carovana dell’Autonomia Urbana”, il progetto promosso e organizzato in diverse città d’Italia dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, attraverso le sue Sezioni Territoriali, volto a portare un concreto aiuto per migliorare l’autonomia urbana delle persone non vedenti e ipovedenti, grazie a una serie di soluzioni tecnologiche e documentali che l’UICI ha sviluppato con un grande lavoro di ricerca, condotto in collaborazione con prestigiose realtà imprenditoriali e sociali che hanno creduto e si sono affiancate al progetto.

Il progetto per una città smart, accessibile ed inclusiva verrà presentato mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 10.00 dalla Sezione Territoriale UICI presso la Sala “Elvira Sellerio” del Cefpas di Caltanissetta.

Nel corso dell’incontro, aperto a non vedenti, autorità, volontari, rappresentanti politici, tecnici dell’amministrazione comunale e degli Ordini Professionali, Azienda Sanitaria, Aziende di Trasporto urbano e ferroviario nonché a gestori dei sistemi semaforici, verranno presentati strumenti, soluzioni e pubblicazioni che possono supportare chi progetta e realizza strutture e servizi, nonché agevolare coloro che dovranno usufruirne per vivere in un ambiente urbano sicuro ed accessibile.

Verranno inoltre illustrate le principali caratteristiche del sistema LETIsmart con la proiezione di due video audiodescritti che ne mostrano l’utilizzo pratico e reale, da parte dei disabili visivi in ambito urbano e alcune interviste agli utilizzatori. Verranno inoltre donati alla sezione territoriale, nell’ambito del progetto UICI digitale, i due device dimostrativi che mostreranno come soddisfare le esigenze di chi utilizza il bastone bianco o di chi si muove con il cane guida e di chi è ipovedente che saranno istallati nel portone principale della sezione territoriale UICI.

L’installazione del radiofaro rappresenta la prima pietra di una soluzione sviluppata da UICI in sinergia con SCEN su un’idea di Marino Attini, ingegnere ipovedente che ha messo in campo una soluzione elettronica e nello stesso tempo semplice, che non richiede conoscenze informatiche, e non è legata a smartphone o altro strumento elettronico, ma che con soli due pulsanti permette a chiunque di identificare un punto preciso di destinazione.

Per poter progettare al meglio una città accessibile è importante dare alle istituzioni e agli uffici preposti alla progettazione la massima collaborazione e mettere a disposizione tutte le informazioni che possono agevolare i tecnici. Per questo il gruppo di lavoro 4 dell’UICI, denominato “vita indipendente” ha realizzato un volume intitolato “La Città del Presente” che raccoglie un gran numero di informazioni, consigli, suggerimenti e immagini con lo scopo di essere un comodo e semplice strumento di indirizzo per affrontare le diverse problematiche e che verrà donato a tutte le autorità presenti, con la speranza che possa essere di supporto alla progettazione con semplici suggerimenti dati dagli utilizzatori.

Sarà infine dato spazio ai risultati di una ricerca condotta, per due anni, in sinergia tra l’UICI e l’azienda Target srl, grazie alla quale sono stati realizzati degli occhiali e dei copri occhiali, utili a migliorare la visione e ridurre riflessi e abbagliamenti determinati dalle diverse patologie di ipovisione.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10:30 – Apertura dei lavori e benvenuto da parte del Presidente della Sezione Territoriale UICI di Caltanissetta e saluto delle Autorità presenti.

Ore 11:00 – Marino Attini presenta la ricerca portata avanti da UICI negli ultimi anni e volta a migliorare l’autonomia urbana delle persone non vedenti e ipovedenti nel complesso ambiente urbano ed illustra il sistema UICI LETIsmart con una dimostrazione pratica e la proiezione di due inserti video: il primo mostra il funzionamento e l’utilizzo pratico del sistema da parte dei soci nel contesto urbano, il secondo fa sentire la voce degli utilizzatori in varie parti d’Italia.

Al termine, attivazione del radiofaro che identifica l’ingresso della Sala e consegna dei due dispositivi dimostrativi LETIsmart VOCE bastone e LETIsmart pocket, che permetteranno ai dirigenti sezionali di far provare il sistema a soci ed Autorità.

Ore 11:30 – Presentazione del volume “La Città del Presente” e consegna alle Autorità presenti.

Ore 12:00 – Presentazione dello studio fatto da UICI per la realizzazione di una serie di occhiali e copriocchiali studiati specificatamente per ottimizzare la visione in ambienti aperti di persone con diverse patologie di ipovisione, studio condotto in sinergia con Target srl, azienda leader nella progettazione e produzione di occhiali e montature per prestigiosi marchi internazionali. Al termine consegna alla sede Uici di un elegante espositore con una completa campionatura dei diversi modelli e delle diverse tipologie di lente per permettere ai soci di identificare la loro soluzione ottimale.

Ore 12:30 – Sessione di domande e risposte.

Ore 13.00 – Chiusura lavori