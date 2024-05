Caltanissetta. Alunni del “King” all’evento online del Maggio dei Libri dal titolo “Micro Mini Mondo: piccole storie da raccontare in 10 righe”

CALTANISSETTA. Presso l’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, in modalità telematica, si è tenuto l’evento relativo al “Maggio dei Libri” dal titolo “Micro Mini Mondo: piccole storie da raccontare in 10 righe”, in collaborazione con la casa editrice AG Book Publishing di Roma. Tale iniziativa rientra tra le attività “Da Libriamoci al Maggio dei Libri”, incontri letterari che hanno accompagnato la comunità scolastica durante l’arco dell’anno scolastico 2023/2024.

A questo evento conclusivo hanno aderito, con entusiasmo, gli alunni e i docenti di italiano delle classi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, che hanno prodotto testi di vario tipo Si è trattato di un reading di lettura che è stato articolato secondo il seguente programma: Saluti della preside prof.ssa Daniela Rizzotto; Intervento dell’editrice Angela Cristoforo; Coordinamento del docente Funzione strumentale Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa Salvatore Siina, nonché autore di libri inerenti alla scrittura creativa per bambini e ragazzi, editi da AG Book Publishing; Interventi della madrina dell’evento la scrittrice e illustratrice Indira Yakovenko; Reading dei racconti prodotti dagli alunni delle classi 1^ A-B-C, 3^ A-C, 4^ B, 5^ B-C della Scuola Primaria “Michele Abbate” e della classe 2^ D della Scuola Secondaria di I grado “Pietro Leone”; Saluti finali.

Le opere prodotte faranno parte di un eBook, scaricabile gratuitamente, nei prossimi giorni, dal sito della casa editrice. Si ringraziano i docenti di italiano che hanno seguito le varie classi e cioè Salvatore Siina, Claudia Balletti, Carmela Iannello, Francesca Ferreri, Francesca Lacagnina, Maria Grazia Giammorcaro, Ivana Maria Messina, Maria Rita Riccobene.

La preside nei saluti finali ha voluto sottolineare l’importanza degli eventi letterari nella scuola, la fattiva collaborazione con la casa editrice che da anni è una partner propositiva e innovativa, inoltre si è complimentata con gli esperti del settore, gli alunni e i docenti. La madrina dell’evento Indira Yakovenko si è voluta complimentare con gli alunni per il valore delle opere prodotte, per la varietà dei tipi di testo elaborati e per i contenuti riguardanti le tematiche sociali.