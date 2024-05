Caltanissetta. Al Margherita concerto con il maestro Fabrizio Puglisi, la Giovane Orchestra Sicula, Gianmarco Puglisi e Carmela Caponnetto

CALTANISSETTA. E’ in programma oggi 25 maggio 2024 alle ore 20:30 il concerto al Teatro Margherita di Caltanissetta che vedrà sul palco il maestro pianista e compositore Fabrizio Puglisi, la Giovane Orchestra Sicula diretta dal maestro Raimondo Capizzi e la partecipazione di due talenti del territorio Gianmarco Puglisi alla viola e il soprano Carmela Caponetto.

Per la prima volta dopo svariati decenni sarà eseguita la Sinfonia n.5 di Beethoven in versione integrale suonata dalla Giovane Orchestra Sicula guidata dal giovane Capizzi. Inoltre saranno eseguite alcune musiche del maestro Puglisi in prima esecuzione e chiuderanno le struggenti arie di Giacomo Puccini.

Così il patron Nunzio Rinaldi: “Il Concerto che si svolgerà oggi in occasione della ricorrenza del mio 35° anno di attività professionale rappresenta un grande evento e vuole essere un modo per ringraziare tutte le persone che insieme con me hanno avuto la possibilità di seguirmi nel mio percorso professionale.

Gli artisti che si esibiscono sono dei validi professionisti e sicuramente effettueranno una performance notevole, li ringrazio per la loro disponibilità e per tutto quello che faranno durante il concerto di questa sera.” Appuntamento ore 20:00 al teatro Margherita di Caltanissetta. Inizio ore 20:30